***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 140Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKK2133Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,2402 19,4684 21,2319 Evet2 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,6143 19,4739 21,19573 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 18.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 18.06.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 140 gün vadeli 100,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2133 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 17.09.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,6143 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964115BIST