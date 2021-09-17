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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.09.2021 17:27



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracı ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42236
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021
3 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
4 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 210 gün vadeli 200,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli, ek getirili, kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964316


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Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,43 22,45 -0,48  
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