Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.09.2021 10:32



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62218
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 379.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 19,3945 21,1444 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
6 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022
7 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 13.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 379,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62218 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 24.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965096


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:481.387
Değişim :  -1,02% |  -14,33
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397 En Düşük
1.383
BIST En Aktif Hisseler10:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 5,13 5.815.968 % 9,85  
OYLUM 11,61 12.488.419 % 9,74  
KERVN 0,49 534.993 % 8,89  
YEOTK 71,50 78.959.376 % 7,44  
GARFA 13,20 2.687.082 % 6,62  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Dolar 8,8476 8,8500 % 1,01  
Euro 10,3915 10,3969 % 0,85  
Sterlin 12,1140 12,1747 % 1,07  
Frank 9,5419 9,5994 % 1,10  
Riyal 2,3542 2,3660 % 1,08  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 11,59  
Altın Gr. 499 499 8,21  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,66 22,69 0,17  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,10  
B. Petrol 77,37 77,37 0,14  
Seans Raporu 10:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru