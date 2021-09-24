***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.09.2021 10:32
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62218
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 379.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 19,3945 21,1444 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022
5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
6 22.04.2022 21.04.2022 22.04.2022
7 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 379,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62218 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 24.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965096
BIST