***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.09.2021 16:38
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 20.09.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK92911
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 40
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Fai
16:521.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,98
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:528,8755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:5210,3306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0470
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:52495,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:52
|DOBUR
|22,90
|1.641.341
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.886.046
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.668
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.397.337
|% -10,00
|
|GARFA
|12,87
|7.389.894
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.433.984
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,24
|321.841.587
|% -9,50
|
|GEDIK
|7,37
|52.277.214
|% -8,79
|
|GARAN
|9,03
|1.222.336.534
|% 2,15
|
|THYAO
|13,82
|1.015.517.708
|% 0,29
|
|KOZAL
|96,10
|452.751.891
|% 1,85
|
|TUPRS
|111,90
|431.223.571
|% -0,89
|
|SISE
|8,08
|424.931.439
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,38
|363.073.341
|% 1,71
|
|GARAN
|9,03
|1.222.336.534
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,21
|393.589.981
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,79
|134.860.888
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.015.517.708
|% 0,29
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8712
|8,8755
|% 0,06
|
|Euro
|10,3274
|10,3306
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8852
|11,9448
|% -0,67
|
|Frank
|9,4891
|9,5463
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3557
|2,3676
|% -0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|3,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 23 artarak (% 0.60 ) 1, 221
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, KAPLM, EUYO, ATAGY, BEYAZ, DOBUR, MANAS, SODSN
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OYLUM, GARFA, KTSKR
-
17:05
MANAS, KERVN, SONME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
BURCE, YEOTK, DGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında