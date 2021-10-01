***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKE2115Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 488.900.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 2,2645 19,6796 21,4826 Evet2 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 2,2732 19,7552 21,5724 Evet3 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 2,265 19,6839 21,4877 Evet4 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 2,2456 19,5153 21,2876 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 16.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 16.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 488,900,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2115 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 01.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966032BIST