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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.10.2021 10:51



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42210
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 404.100.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 2,6206 19,5208 21,2512 Evet
2 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,567 19,1215 20,7802 Evet
3 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021
4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022
5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022
6 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 09.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 404,100,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42210 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 15.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970972


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