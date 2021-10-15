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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.10.2021 10:52



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2131
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 321.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 2,4256 19,6743 21,4576 Evet
2 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 2,3249 19,7346 21,5417 Evet
3 06.09.2021 03.09.2021
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BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,75 336.551 % 7,14  
MERIT 28,26 17.477.336 % 6,64  
VBTYZ 21,58 85.937.052 % 4,66  
CEOEM 10,26 63.450.425 % 4,59  
PENGD 3,55 11.625.747 % 4,41  
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11:27 Alış Satış %  
Dolar 9,1968 9,1993 % 0,24  
Euro 10,6740 10,6841 % 0,10  
Sterlin 12,5862 12,6493 % 0,55  
Frank 9,9258 9,9856 % 0,25  
Riyal 2,4450 2,4573 % 0,18  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -8,46  
Altın Gr. 529 529 -1,52  
Cumhuriyet 3.506 3.559 54,00  
Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,34 23,37 -0,16  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,04  
B. Petrol 84,80 84,80 0,80  
Seans Raporu 11:27
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