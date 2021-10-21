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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.10.2021 16:41



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 218
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42228
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 2,5944 18,9391 20,5598
2 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
3 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
4 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.09.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 218 gün vadeli 100,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42228 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 22.10.2021 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,5944 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971705


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DOBUR 37,38 8.816.491 % 9,94  
OLMK 7,74 8.351.377 % 9,94  
EDIP 3,92 51.342.724 % 9,80  
HLGYO 2,62 37.975.808 % 9,62  
FROTO 193,00 1.461.746.813 % 9,16  
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Euro 11,0489 11,0553 % 2,84  
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Riyal 2,5149 2,5275 % 2,71  
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Altın Ons 1.780 1.781 -1,59  
Altın Gr. 541 541 13,58  
Cumhuriyet 3.575 3.629 75,00  
Tam 3.555 3.645 73,96  
Yarım 1.718 1.763 35,78  
Çeyrek 862 882 17,89  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 -0,18  
Gümüş Gr. 7,34 7,34 0,14  
B. Petrol 84,81 84,81 -1,01  
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