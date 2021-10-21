***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 218Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42228Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 2,5944 18,9391 20,55982 17.12.2021 16.12.2021 17.12.20213 11.02.2022 10.02.2022 11.02.20224 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 02.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.09.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 218 gün vadeli 100,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42228 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 22.10.2021 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,5944 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971705BIST