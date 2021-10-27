***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 15:42
tu. TRFYKBK52227 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 27.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972820
BIST
17:591.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:599,5141
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0216
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5911,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0089
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:59548,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,21
|Açılış
|: 548,73
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|39,60
|40.972.728
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.306.395
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.656.711
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.764.488
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.672.086
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,10
|410.362.162
|% -7,04
|
|IZTAR
|23,30
|6.453.754
|% -4,82
|
|BERA
|9,74
|251.852.780
|% -4,51
|
|ANGEN
|21,58
|198.869.675
|% -3,92
|
|SNKRN
|27,70
|201.664
|% -2,67
|
|GARAN
|9,56
|2.815.109.537
|% 3,46
|
|THYAO
|14,81
|1.426.547.269
|% 0,75
|
|EREGL
|19,87
|1.342.687.628
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,79
|1.104.547.849
|% 3,76
|
|ASELS
|16,51
|953.053.303
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,66
|887.880.174
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.815.109.537
|% 3,46
|
|AKBNK
|5,79
|1.104.547.849
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,98
|375.585.901
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|352.563.114
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5105
|9,5141
|% -0,23
|
|Euro
|11,0511
|11,0581
|% -0,08
|
|Sterlin
|13,0205
|13,0858
|% -0,54
|
|Frank
|10,3288
|10,3910
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5297
|2,5424
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,14
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-1,48
|
Seans Raporu
17:59
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