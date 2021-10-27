***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 17:04
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22212
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 355.500.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 121 gün vadeli 355.500.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972853
BIST
17:061.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:069,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0187
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:0611,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0053
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:06548,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,38
|Açılış
|: 548,56
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:06
|JANTS
|64,50
|298.722.412
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|79.173.430
|% 9,90
|
|ATATP
|39,54
|36.049.400
|% 9,83
|
|HEDEF
|2,84
|3.415.083
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.035.303
|% 9,64
|
|BIOEN
|25,00
|383.011.302
|% -7,41
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,19
|199.565.611
|% -5,86
|
|IZTAR
|23,26
|5.559.557
|% -4,98
|
|BERA
|9,72
|243.836.232
|% -4,71
|
|GARAN
|9,50
|2.299.141.803
|% 2,81
|
|THYAO
|14,83
|1.158.320.241
|% 0,88
|
|EREGL
|19,61
|1.084.028.176
|% -1,95
|
|AKBNK
|5,76
|921.344.577
|% 3,23
|
|ASELS
|16,51
|850.661.931
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,65
|832.714.813
|% 1,92
|
|GARAN
|9,50
|2.299.141.803
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|323.839.986
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,76
|921.344.577
|% 3,23
|
|DOHOL
|2,64
|336.306.655
|% -0,75
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5147
|9,5170
|% -0,20
|
|Euro
|11,0662
|11,0723
|% 0,05
|
|Sterlin
|13,0375
|13,1029
|% -0,41
|
|Frank
|10,3284
|10,3906
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5286
|2,5412
|% -0,29
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-4,18
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|8,00
|
|Tam
|3.601
|3.691
|10,31
|
|Yarım
|1.740
|1.786
|4,99
|
|Çeyrek
|873
|893
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,90
|
Seans Raporu
17:06
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17:21TGSAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 16.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 003 adet işlem
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 44 artarak (% 0.21 ) 1, 629
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17:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ATATP, ARTI
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17:20XU100
Endeks 1, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 19, 889.00 milyon TL de
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17:20ALCAR
Yüzde 5.22 oranında artışla 312.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 660 adet işlem