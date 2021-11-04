***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2021 17:30
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2117
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 171.500.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021 2,2606 19,6457 21,4423 Evet
2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 2,2549 19,5962 21,3835 Evet
3 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,249 19,5449 21,3227 Evet
4 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,0814 18,0884 19,6053
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.05.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.05.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 171,500,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2117 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 05.11.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %2,0814 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974797
BIST