***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2021Vade (Gün Sayısı) 144Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKK2125Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 2,4571 19,4966 21,2408 Evet2 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,6143 19,4739 21,1957 Evet3 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,4373 18,1554 19,6471 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 14.06.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 144 gün vadeli 100,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2125 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 05.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975090BIST