***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.11.2021 16:29
13.10.2022 14.10.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 12.11.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,0292 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977044
BIST
16:251.641
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 16,63
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:259,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:2511,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0873
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:25592,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,35
|Açılış
|: 592,69
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|OZRDN
|8,47
|30.953.265
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.667.694
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.521.642
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.965.928
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.740.492
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.233.943
|% -9,97
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|TURGG
|132,70
|37.977.015
|% -8,23
|
|DOGUB
|3,80
|2.214.079
|% -8,21
|
|PETKM
|7,94
|6.748.734.394
|% 9,52
|
|GARAN
|10,72
|2.803.951.739
|% -0,09
|
|THYAO
|17,87
|1.485.961.277
|% -1,43
|
|TUPRS
|161,60
|985.103.225
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,53
|970.713.161
|% 3,01
|
|PETKM
|7,94
|6.748.734.394
|% 9,52
|
|GARAN
|10,72
|2.803.951.739
|% -0,09
|
|YKBNK
|3,11
|664.134.852
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|202.246.859
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|970.713.161
|% 3,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9156
|9,9200
|% 0,80
|
|Euro
|11,3781
|11,3852
|% 0,77
|
|Sterlin
|13,2428
|13,3093
|% 0,65
|
|Frank
|10,7052
|10,7697
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6337
|2,6469
|% 0,66
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|9,64
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,93
|
|Cumhuriyet
|3.916
|3.975
|44,00
|
|Tam
|3.901
|3.999
|46,97
|
|Yarım
|1.886
|1.935
|22,72
|
|Çeyrek
|946
|967
|11,36
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|0,15
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,47
|
Seans Raporu
16:25
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