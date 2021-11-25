***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2021 16:27
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
17:451.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
17:4511,9835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0959
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
17:4513,4600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1303
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
17:45689,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 6,08
|Açılış
|: 689,61
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler17:45
|TRILC
|11,88
|248.547.869
|% 10,00
|
|TUCLK
|17,60
|17.333.950
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.525.498
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.298.809
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.268.469
|% -9,95
|
|DITAS
|25,30
|118.674.768
|% -7,80
|
|AKFGY
|5,15
|22.593.493
|% -7,71
|
|SASA
|39,20
|2.573.550.523
|% 1,98
|
|PETKM
|7,66
|2.016.202.308
|% -3,53
|
|ASELS
|21,22
|1.802.730.912
|% 1,05
|
|GARAN
|11,75
|1.770.387.615
|% -0,68
|
|KRDMD
|8,82
|1.450.954.145
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,35
|1.012.358.309
|% -3,46
|
|PETKM
|7,66
|2.016.202.308
|% -3,53
|
|VAKBN
|4,03
|870.658.627
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,82
|1.450.954.145
|% 0,46
|
|TSPOR
|8,05
|1.281.916.209
|% -2,07
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9532
|11,9835
|% 0,81
|
|Euro
|13,4191
|13,4600
|% 0,98
|
|Sterlin
|15,8932
|15,9729
|% 0,59
|
|Frank
|12,7574
|12,8342
|% 0,62
|
|Riyal
|3,1828
|3,1987
|% 0,74
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,78
|
|Altın Gr.
|690
|690
|6,60
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|0,10
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,12
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:54SANFM
Yüzde 9.15 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 288, 632 adet işlem
-
17:53ASUZU
Yüzde 9.01 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 076, 783 adet işlem
-
17:52TAVHL
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 29.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 110, 429 adet işlem
-
17:51AKFGY
Yüzde -8.24 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 260, 598 adet işlem
-
17:50GSDDE
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 430, 470 adet işlem