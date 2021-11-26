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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 10:27
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 147
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2166
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 502.250.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 2,6139 19,4709 21,1922 Evet
2 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 2,578 19,2035 20,8767 Evet
3 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 2,2801 16,9844 18,2862 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 02.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 147 gün vadeli 502,250,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKK2166 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 26.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979725


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YEOTK 61,10 111.261.077 % 9,99  
RALYH 17,83 25.494.684 % 9,99  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
DOBUR 290,90 16.498.103 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,01  
Gümüş Gr. 9,15 9,16 0,05  
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