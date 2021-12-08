***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.12.2021 16:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32245
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.980.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 12.11.2021 ve 24.11.2021 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 86 gün vadeli 295.980.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981993
BIST
17:532.007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 26,01
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5313,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2096
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5315,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3299
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:53784,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 10,37
|Açılış
|: 784,75
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BAGFS
|13,97
|11.505.353
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.016.080
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.033.930
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|48.193.461
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.320.396
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.546.252
|% -9,97
|
|THYAO
|20,42
|4.876.301.951
|% 6,35
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|ASELS
|24,02
|2.552.407.484
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,79
|2.515.753.871
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,54
|1.874.629.838
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,64
|1.521.594.871
|% 1,96
|
|GARAN
|12,02
|4.607.386.587
|% 1,61
|
|TSKB
|1,65
|589.352.868
|% 1,85
|
|SISE
|14,88
|4.499.916.965
|% 1,43
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6975
|13,6999
|% 1,56
|
|Euro
|15,4928
|15,5451
|% 2,16
|
|Sterlin
|18,0463
|18,1368
|% 1,32
|
|Frank
|14,7802
|14,8693
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6411
|3,6593
|% 1,58
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,67
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,84
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH