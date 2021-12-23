***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.12.2021 17:41
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK52219
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 511.020.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,6143 19,4739 21,1957 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,4373 18,1554 19,6471 Evet
3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 2,1396 15,9378 17,0812
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
5 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
6 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 30.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 30.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 511,020,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK52219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 24.12.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %2,1396 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985840
BIST