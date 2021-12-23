***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.10.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBKE2219Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.050.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 2,2226 19,3155 21,0507 Evet2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 2,0292 17,6347 19,0748 Evet3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8262 15,8705 17,03164 04.02.2022 03.02.2022 04.02.20225 18.03.2022 17.03.2022 18.03.20226 29.04.2022 28.04.2022 29.04.20227 10.06.2022 09.06.2022 10.06.20228 22.07.2022 21.07.2022 22.07.20229 02.09.2022 01.09.2022 02.09.202210 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 24.12.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,8262 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985844BIST