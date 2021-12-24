***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.05.2022Vade (Gün Sayısı) 294Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK52219Satışın Tamamlanma Tarihi 30.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 511.020.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,6143 19,4739 21,1957 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,4373 18,1554 19,6471 Evet3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 2,1396 15,9378 17,0812 Evet4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.20225 01.04.2022 31.03.2022 01.04.20226 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.05.2022 18.05.2022 20.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 30.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 30.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 511,020,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK52219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 24.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986006BIST