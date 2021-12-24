***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42236Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,4373 18,1554 19,6471 Evet2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 2,1396 15,9378 17,0812 Evet3 18.02.2022 17.02.2022 18.02.20224 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.09.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 17.09.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 210 gün vadeli 200,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42236 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 24.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986005BIST