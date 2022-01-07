***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2022 10:02
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12213
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 759.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.01.2022
Kayıt Tarihi 06.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 91 gün vadeli 759.200.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 07.01.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989696
BIST
11:202.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,02
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:2013,8349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:2015,6560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0114
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:20795,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,71
|Açılış
|: 795,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|LIDFA
|4,63
|18.579.951
|% 6,93
|
|ELITE
|19,84
|59.704.142
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,63
|2.097.910
|% -3,54
|
|MTRYO
|1,64
|577.947
|% -3,53
|
|GARAN
|11,63
|1.008.134.912
|% 1,31
|
|THYAO
|24,78
|864.978.845
|% -0,32
|
|EREGL
|30,50
|766.406.011
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,94
|617.041.529
|% 3,31
|
|PETKM
|9,55
|582.417.036
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,56
|361.946.377
|% 2,01
|
|GARAN
|11,63
|1.008.134.912
|% 1,31
|
|PETKM
|9,55
|582.417.036
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,94
|617.041.529
|% 3,31
|
|TSKB
|1,54
|71.579.784
|% 1,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8224
|13,8345
|% -0,05
|
|Euro
|15,6327
|15,6539
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,6691
|18,7627
|% 0,29
|
|Frank
|14,9582
|15,0483
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6731
|3,6915
|% 0,22
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,88
|
|Altın Gr.
|795
|795
|1,66
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|0,25
|
Seans Raporu
11:18
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11:32
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