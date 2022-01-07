***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2022 17:40
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32252
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 580.400.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 12.11.2021 ve 24.11.2021 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 63 gün vadeli 580.400.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990058
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0988
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05796,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,71
|Açılış
|: 796,30
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8140
|13,8373
|% -0,03
|
|Euro
|15,6916
|15,7434
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,6986
|18,7924
|% 0,45
|
|Frank
|14,9695
|15,0597
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6689
|3,6873
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|4,75
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,79
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|0,04
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem