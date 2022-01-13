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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.01.2022 16:26
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32237
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 2,115 15,7546 16,8713
2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.11.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 383,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32237 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 14.01.2022 ödeme tarihli 1. kupon oranı %2,1150 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993494


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Cumhuriyet 5.287 5.366 -80,00  
Tam 5.261 5.394 -78,49  
Yarım 2.543 2.609 -37,97  
Çeyrek 1.275 1.305 -18,99  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 -0,02  
Gümüş Gr. 10,03 10,05 0,18  
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