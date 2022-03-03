***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 17:19
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42244
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.400.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6379 17,081 18,4624 Evet
2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,5182 15,8327 17,0156 Evet
3 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,4363 14,9786 16,0348 Evet
4 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,4044 14,6459 15,6548
5 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.10.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 33,400,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42244 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 04.03.2022 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,4044 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006878
BIST