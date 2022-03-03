***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32237Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 2,115 15,7546 16,8713 Evet2 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 2,0112 14,9814 15,9892Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 26.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.11.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 383,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32237 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 04.03.2022 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,0112 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006880BIST