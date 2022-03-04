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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2022 19:05
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK52227
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.820.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,2364 19,4354 21,1928 Evet
2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 2,0188 18,4216 20,0071 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,9561 16,2267 17,4333 Evet
4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,7354 15,0815 16,1278 Evet
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,6751 14,5574 15,531 Evet
6 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
7 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 06.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 06.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 325,820,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK52227 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 5. kupon ödemesi 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007487


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AVOD 1,43 22.155.285 % 43,00  
INVES 27,28 268.734.806 % 10,00  
YUNSA 14,59 40.900.738 % 9,95  
MEDTR 11,93 22.668.710 % 9,95  
VERUS 51,95 46.605.130 % 9,92  
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Altın Gr. 897 897 17,87  
Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,59 25,62 0,41  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,27  
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