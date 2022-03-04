***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42244Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.400.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6379 17,081 18,4624 Evet2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,5182 15,8327 17,0156 Evet3 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,4363 14,9786 16,0348 Evet4 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,4044 14,6459 15,6548 Evet5 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 15.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.10.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 33,400,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42244 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon ödemesi 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007488BIST