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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2022 19:06
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

.03.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.11.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 383,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32237 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007489


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Cumhuriyet 5.917 6.007 107,00  
Tam 5.890 6.039 100,41  
Yarım 2.847 2.921 48,57  
Çeyrek 1.428 1.461 24,29  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 0,27  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 0,21  
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