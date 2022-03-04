***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2022 19:06
.03.2022 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.11.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 383,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32237 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 04.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007489
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1131
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0914
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5033
18:05894,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 15,08
|Açılış
|: 894,25
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,41
|22.155.285
|% 41,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2124
|14,2273
|% 0,80
|
|Euro
|15,5248
|15,5526
|% -0,58
|
|Sterlin
|18,7521
|18,8461
|% -0,10
|
|Frank
|15,4348
|15,5278
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7808
|3,7998
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|20,89
|
|Altın Gr.
|895
|895
|15,73
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,67
|
Seans Raporu
18:05
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