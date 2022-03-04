***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2022 19:06
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32245
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.980.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 86 gün vadeli 295.980.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 04.03.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007490
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0968
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0443
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,4931
18:05894,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 15,44
|Açılış
|: 894,61
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
899,31
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,43
|22.155.285
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|268.734.806
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.900.738
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.668.710
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.605.130
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.672.221
|% -7,38
|
|UZERB
|41,10
|323.377
|% -7,01
|
|DOCO
|1.220,40
|28.103.352
|% -6,59
|
|DAGHL
|12,95
|2.822.340
|% -5,95
|
|EDATA
|22,44
|19.862.291
|% -5,79
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% -3,79
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% -2,47
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,59
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1957
|14,1973
|% 0,59
|
|Euro
|15,4919
|15,5764
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,6987
|18,7925
|% -0,38
|
|Frank
|15,3801
|15,4727
|% 0,51
|
|Riyal
|3,7686
|3,7875
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|24,87
|
|Altın Gr.
|894
|895
|15,44
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,58
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,23
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,31
|
Seans Raporu
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