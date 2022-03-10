***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.03.2022Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32211Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7094 17,8266 19,3344 Evet2 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,8589 16,1547 17,3586 Evet3 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,713 14,8868 15,9058 Evet4 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,6775 14,5783 15,5547Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 01.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 01.10.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 124,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32211 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 11.03.2022 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,6775 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009086BIST