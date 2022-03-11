***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2022Vade (Gün Sayısı) 294Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK62218Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 379.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 19,3945 21,1444 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,0641 17,938 19,4292 Evet3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,8532 16,1052 17,3015 Evet4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,7072 14,8364 15,8483 Evet5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,6717 14,5279 15,4974 Evet6 22.04.2022 21.04.2022 22.04.20227 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.06.2022 02.06.2022 03.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 379,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK62218 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 5. kupon ödemesi 11.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009437BIST