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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 10:55
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32211
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7094 17,8266 19,3344 Evet
2 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,8589 16,1547 17,3586 Evet
3 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,713 14,8868 15,9058 Evet
4 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,6775 14,5783 15,5547 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.10.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 01.10.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 124,000,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32211 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 11.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009438


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GZNMI 20,48 1.607.844 % 9,93  
MEPET 2,25 5.698.201 % 7,14  
ALKA 23,50 6.454.450 % 6,24  
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Euro 16,4297 16,4623 % 0,72  
Sterlin 19,4752 19,5729 % 0,68  
Frank 15,9825 16,0788 % 0,69  
Riyal 3,9712 3,9911 % 0,77  
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Altın Ons 1.989 1.990 -7,31  
Altın Gr. 954 955 2,56  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,85 25,88 -0,11  
Gümüş Gr. 12,36 12,38 0,00  
B. Petrol 112 112 2,39  
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