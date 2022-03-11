***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2022 16:26
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62234
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 611.200.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 12.11.2021 ve 24.11.2021 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 611.200.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009523
BIST
16:372.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 20,82
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3714,7338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1207
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7146
16:3716,2198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1245
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1793
16:37931,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -20,49
|Açılış
|: 931,54
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
931,42
BIST En Aktif Hisseler16:35
|MEPET
|2,31
|15.616.787
|% 10,00
|
|ALARK
|19,93
|268.557.317
|% 8,02
|
|FORMT
|1,08
|75.494.476
|% 8,00
|
|ALKA
|23,82
|32.435.913
|% 7,69
|
|AVGYO
|2,97
|22.921.355
|% 6,83
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,57
|39.927.400
|% -5,69
|
|AKFGY
|2,54
|107.983.764
|% -4,15
|
|IHAAS
|11,39
|4.824.276
|% -3,80
|
|SANEL
|7,18
|2.638.753
|% -3,75
|
|THYAO
|26,72
|5.004.346.881
|% 3,81
|
|KRDMD
|14,95
|3.766.725.726
|% -2,73
|
|SISE
|13,62
|1.982.456.380
|% 3,50
|
|EREGL
|34,22
|1.485.973.347
|% -1,16
|
|GARAN
|11,75
|1.381.822.007
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,95
|3.766.725.726
|% -2,73
|
|ODAS
|1,53
|311.104.934
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,26
|637.870.029
|% 4,49
|
|THYAO
|26,72
|5.004.346.881
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,71
|588.907.920
|% 0,82
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7120
|14,7285
|% -0,85
|
|Euro
|16,1868
|16,2284
|% -0,71
|
|Sterlin
|19,3002
|19,3970
|% -0,23
|
|Frank
|15,8060
|15,9012
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9270
|3,9467
|% -0,35
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-24,38
|
|Altın Gr.
|939
|940
|-12,43
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.321
|-130,00
|
|Tam
|6.209
|6.368
|-121,82
|
|Yarım
|3.001
|3.081
|-58,92
|
|Çeyrek
|1.505
|1.540
|-29,47
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,57
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866