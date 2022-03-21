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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.03.2022 16:40
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62242
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.900.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 12.11.2021 ve 24.11.2021 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 98 gün vadeli 257.900.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011767


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Altın Gr. 921 922 7,67  
Cumhuriyet 6.114 6.207 57,00  
Tam 6.083 6.237 56,16  
Yarım 2.940 3.017 27,16  
Çeyrek 1.475 1.508 13,58  
Gümüş.Ons 25,18 25,23 0,24  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,13  
B. Petrol 114 114 5,84  
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