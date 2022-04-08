***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2022 16:54
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72217
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 699.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 12.11.2021 ve 24.11.2021 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 84 gün vadeli 699.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018347
BIST
17:352.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 41,73
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.387
En Düşük
2.361
17:3514,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:3516,0418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:35923,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,51
|Açılış
|: 923,46
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,39
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GZNMI
|41,36
|28.580.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.202
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.201.023
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|17.404.346
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,50
|33.629.756
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.548.202
|% -4,12
|
|GARAN
|13,27
|5.130.880.002
|% 5,23
|
|ASELS
|27,88
|3.739.458.050
|% 6,82
|
|THYAO
|35,28
|2.967.037.797
|% -0,95
|
|AKBNK
|8,42
|1.846.415.113
|% 4,73
|
|KARSN
|5,95
|1.720.106.565
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.260.277.836
|% 2,73
|
|GARAN
|13,27
|5.130.880.002
|% 5,23
|
|YKBNK
|4,59
|1.710.312.160
|% 4,56
|
|ODAS
|2,20
|787.265.537
|% 4,27
|
|KARSN
|5,95
|1.720.106.565
|% 4,20
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7529
|14,7572
|% 0,14
|
|Euro
|16,0256
|16,0372
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1414
|19,2374
|% -0,32
|
|Frank
|15,7082
|15,8029
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9235
|3,9432
|% 0,20
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:31
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-
17:46ESEN
Yüzde 4.86 oranında artışla 36.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 190, 687 adet işlem
-
17:45CANTE
Yüzde 7.13 oranında artışla 26.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 729, 334 adet işlem
-
17:44NATEN
Yüzde 7.36 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 421, 669 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 92 artarak (% 1.92 ) 2, 653
-
17:43XU100
Endeks 2, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 42, 858.00 milyon TL de