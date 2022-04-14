***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesiİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.05.2022Vade (Gün Sayısı) 294Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK52227Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 325.820.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 2,2364 19,4354 21,1928 Evet2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 2,0188 18,4216 20,0071 Evet3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,9561 16,2267 17,4333 Evet4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,7354 15,0815 16,1278 Evet5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,6751 14,5574 15,531 Evet6 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1,6537 14,3714 15,31987 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 06.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 06.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 325,820,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK52227 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 15.04.2022 ödeme tarihli 6. kupon oranı %1,6537 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020697BIST