Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2022 10:17
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42251
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 711.230.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.04.2022
Kayıt Tarihi 21.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.04.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 168 gün vadeli 711.230.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 22.04.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022850


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:492.554
Değişim :  -0,12% |  -3,17
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.546
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 25,64 5.020.198 % 9,95  
IHAAS 20,90 6.054.654 % 8,57  
TIRE 13,49 40.973.218 % 6,72  
SMART 6,65 51.015.429 % 6,06  
ISBTR 58.000,00 174.000 % 5,45  
daha fazla
10:49 Alış Satış %  
Dolar 14,7257 14,7373 % 0,24  
Euro 15,9195 15,9306 % -0,12  
Sterlin 18,9720 19,0672 % -0,66  
Frank 15,3710 15,4636 % 0,08  
Riyal 3,9157 3,9353 % 0,18  
daha fazla
10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 2,77  
Altın Gr. 925 925 2,66  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,15  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 -0,05  
B. Petrol 108 108 -0,74  
Seans Raporu 10:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru