***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesiİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.04.2022Vade (Gün Sayısı) 294Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42210Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 404.100.000Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 2,6206 19,5208 21,2512 Evet2 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,567 19,1215 20,7802 Evet3 03.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 2,2355 16,6522 17,9025 Evet4 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 2,057 15,3226 16,3777 Evet5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,9642 14,6313 15,5918 Evet6 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,9366 14,4257 15,3589Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 30.03.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 09.07.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 09.07.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 294 gün vadeli 404,100,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42210 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 29.04.2022 ödeme tarihli 6. kupon oranı %1,9366 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024853BIST