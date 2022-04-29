***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2022 13:08
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42210
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 404.100.000
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 2,6206 19,5208 21,2512 Evet
2 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,567 19,1215 20,7802 Evet
3 03.12.2021
12:562.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,08
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.413
12:5614,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0410
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8319
En Düşük
14,7579
12:5615,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1167
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
12:56913,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 12,65
|Açılış
|: 913,14
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
913,92
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EGSER
|23,76
|49.479.761
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.428.770
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|6.535.343
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.363.777
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|28.586.045
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|83.918.185
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|14.763.288
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|27,96
|22.717.298
|% -8,44
|
|FORMT
|1,41
|9.664.658
|% -7,24
|
|THYAO
|40,58
|1.939.306.861
|% 0,20
|
|SISE
|17,74
|569.336.499
|% 0,17
|
|EREGL
|33,38
|557.922.845
|% 0,66
|
|TUPRS
|235,30
|531.605.387
|% -1,13
|
|ASELS
|24,36
|490.286.470
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,64
|394.948.099
|% -0,38
|
|ODAS
|2,41
|308.243.876
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,18
|98.673.044
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,86
|348.955.735
|% -1,02
|
|AKBNK
|8,93
|475.946.844
|% -0,45
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8265
|14,8291
|% 0,27
|
|Euro
|15,6689
|15,6736
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5702
|18,6633
|% 1,13
|
|Frank
|15,2402
|15,3320
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9408
|3,9605
|% 0,30
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|21,27
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,57
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,86
|