***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2022 13:43
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62218
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 379.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tar
15:302.599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,33
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.592
15:3016,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0838
|Açılış
|: 16,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
15:3017,7392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
15:30990,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,45
|Açılış
|: 990,41
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOKTA
|26,76
|5.034.976
|% 9,94
|
|HEDEF
|6,90
|81.964.235
|% 9,52
|
|GZNMI
|34,14
|42.899.961
|% 9,07
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|YGGYO
|26,02
|6.098.686
|% 7,25
|
|KRSTL
|6,77
|5.896.812
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|243.164.384
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|9.786.055
|% -5,19
|
|PENTA
|490,00
|75.785.497
|% -4,48
|
|MEPET
|3,06
|7.241.866
|% -4,38
|
|SASA
|42,42
|2.933.241.202
|% 5,52
|
|THYAO
|48,72
|2.498.054.562
|% -1,77
|
|KARSN
|7,21
|2.135.867.811
|% 0,28
|
|EREGL
|34,68
|1.142.256.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,12
|1.136.789.083
|% -0,72
|
|KARSN
|7,21
|2.135.867.811
|% 0,28
|
|DOHOL
|3,93
|617.669.813
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,80
|433.891.650
|% -0,36
|
|TSKB
|2,21
|286.677.292
|% 5,24
|
|AKBNK
|8,68
|841.652.280
|% -1,70
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5226
|16,5315
|% 0,47
|
|Euro
|17,6988
|17,7298
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6903
|20,7941
|% 0,25
|
|Frank
|17,1570
|17,2603
|% 0,24
|
|Riyal
|4,3930
|4,4150
|% 0,40
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-6,62
|
|Altın Gr.
|991
|992
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.673
|9,00
|
|Tam
|6.542
|6.707
|6,81
|
|Yarım
|3.162
|3.244
|3,29
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,47
|