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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2022 13:43
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 294
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK62218
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 379.000.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tar
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:302.599
Değişim :  -0,09% |  -2,33
Açılış :  2.611  
Önceki Kapanış :  2.602  
En Yüksek
2.623 En Düşük
2.592
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 26,76 5.034.976 % 9,94  
HEDEF 6,90 81.964.235 % 9,52  
GZNMI 34,14 42.899.961 % 9,07  
MZHLD 95,95 5.859.704 % 8,30  
YGGYO 26,02 6.098.686 % 7,25  
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15:28 Alış Satış %  
Dolar 16,5226 16,5315 % 0,47  
Euro 17,6988 17,7298 % 0,18  
Sterlin 20,6903 20,7941 % 0,25  
Frank 17,1570 17,2603 % 0,24  
Riyal 4,3930 4,4150 % 0,40  
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15:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -6,62  
Altın Gr. 991 992 2,60  
Cumhuriyet 6.574 6.673 9,00  
Tam 6.542 6.707 6,81  
Yarım 3.162 3.244 3,29  
Çeyrek 1.586 1.622 1,64  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 0,04  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 0,10  
B. Petrol 118 118 0,47  
Seans Raporu 15:28
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