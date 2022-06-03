***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2022 17:17
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82257
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 449.500.000
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi
17:532.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,41
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5316,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0746
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5317,7604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0618
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:53987,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,59
|Açılış
|: 987,37
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TETMT
|233,20
|17.469.978
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.528.351
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|313.388.926
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.103.082
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|136.576.735
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.999.753
|% -9,97
|
|PENTA
|466,00
|102.458.318
|% -9,16
|
|PSGYO
|10,61
|340.124.225
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,09
|42.552.993
|% -7,11
|
|MEPET
|2,99
|11.292.652
|% -6,56
|
|SASA
|43,94
|3.957.892.253
|% 9,30
|
|THYAO
|48,10
|3.707.151.419
|% -3,02
|
|KARSN
|7,23
|2.505.580.676
|% 0,56
|
|EREGL
|34,58
|1.511.759.602
|% -0,29
|
|KRDMD
|15,08
|1.424.959.525
|% -0,98
|
|KARSN
|7,23
|2.505.580.676
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,94
|858.857.623
|% 2,34
|
|TSKB
|2,25
|432.944.707
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,79
|531.985.105
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|764.262.643
|% 0,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5142
|16,5286
|% 0,45
|
|Euro
|17,7169
|17,7604
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6361
|20,7396
|% -0,02
|
|Frank
|17,1031
|17,2061
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3921
|4,4142
|% 0,38
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-11,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,47
|
Seans Raporu
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