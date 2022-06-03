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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2022 17:17
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82257
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 449.500.000
Kupon Sayısı 0

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BIST En Aktif Hisseler17:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 233,20 17.469.978 % 10,00  
HEDEF 6,93 86.528.351 % 10,00  
KORDS 54,20 313.388.926 % 9,94  
DOKTA 26,76 6.103.082 % 9,94  
BOBET 5,97 136.576.735 % 9,94  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 16,5142 16,5286 % 0,45  
Euro 17,7169 17,7604 % 0,35  
Sterlin 20,6361 20,7396 % -0,02  
Frank 17,1031 17,2061 % -0,08  
Riyal 4,3921 4,4142 % 0,38  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -11,57  
Altın Gr. 988 988 -1,02  
Cumhuriyet 6.579 6.678 14,00  
Tam 6.555 6.720 19,90  
Yarım 3.168 3.251 9,62  
Çeyrek 1.589 1.625 4,81  
Gümüş.Ons 21,97 22,01 -0,31  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 -0,10  
B. Petrol 119 119 1,47  
Seans Raporu 17:53
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