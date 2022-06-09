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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2022 17:27
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBKE2219
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.050.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 2,2226 19,3155 21,0507 Evet
2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 2,0292 17,6347 19,0748 Evet
3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8262 15,8705 17,0316 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,7092 14,8538 15,8681 Evet
5 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,6751 14,5574 15,531 Evet
6 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,6559 14,3906 15,3415 Evet
7 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 1,6691 14,5053 15,4717
8 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022
9 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022
10 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 30.03.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 10.06.2022 ödeme tarihli 7. kupon oranı %1,6691 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036530


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