***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.07.2022 12:23
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz O
13:562.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,28
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
13:5617,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0396
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
13:5618,0450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0865
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
13:56983,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,96
|Açılış
|: 983,95
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KLRHO
|16,28
|35.612.686
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|90,50
|5.058.547
|% -8,49
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|IZFAS
|2,65
|2.955.439
|% -3,64
|
|ORCAY
|17,97
|92.041.277
|% -3,59
|
|COSMO
|10,47
|269.470
|% -2,88
|
|THYAO
|51,60
|1.550.317.771
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.075.855.215
|% 1,32
|
|ODAS
|3,71
|454.108.072
|% 0,54
|
|SAHOL
|19,75
|437.895.915
|% 2,65
|
|ULUUN
|27,30
|371.916.292
|% 7,91
|
|ODAS
|3,71
|454.108.072
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,37
|150.927.754
|% 3,79
|
|EKGYO
|3,06
|324.497.287
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,81
|276.716.867
|% 4,38
|
|IEYHO
|0,81
|56.817.082
|% 3,85
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7363
|17,7494
|% 0,22
|
|Euro
|18,0302
|18,0450
|% -0,48
|
|Sterlin
|21,1496
|21,2557
|% -0,26
|
|Frank
|18,3178
|18,4282
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7107
|4,7343
|% 0,20
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,74
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,38
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.655
|6.721
|-41,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,77
|