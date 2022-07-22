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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.07.2022 12:23
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz O
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:562.538
Değişim :  1,05% |  26,28
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.511  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 35.612.686 % 10,00  
SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
MMCAS 2,85 146.036 % 9,62  
ATSYH 70,00 6.207.397 % 9,38  
SUMAS 69,00 192.777 % 9,09  
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13:56 Alış Satış %  
Dolar 17,7363 17,7494 % 0,22  
Euro 18,0302 18,0450 % -0,48  
Sterlin 21,1496 21,2557 % -0,26  
Frank 18,3178 18,4282 % 0,33  
Riyal 4,7107 4,7343 % 0,20  
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13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 4,74  
Altın Gr. 984 984 5,38  
Cumhuriyet 6.634 6.734 35,00  
Tam 6.655 6.721 -41,00  
Yarım 3.243 3.289 -19,00  
Çeyrek 1.626 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 -0,07  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,01  
B. Petrol 103 103 -0,77  
Seans Raporu 13:56
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