***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 12.11.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.10.2022Vade (Gün Sayısı) 420Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TLREFKEk Getiri Yıllık (Annual) 30 bpsSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBKE2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 20.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.050.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 2,2226 19,3155 21,0507 4.024.017,3 Evet2 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 2,0292 17,6347 19,0748 3.673.866,6 Evet3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 n ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 9. kupon ödemesi 02.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059591BIST