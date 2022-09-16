***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 25.03.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclearİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltereTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 184Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2457484348Ödeme Türü Döviz ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 16.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi USDKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 16.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 16.03.2022 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 6.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063526BIST