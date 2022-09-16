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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.09.2022 11:51
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni İhraççının Derecelendirme Notu kısmında güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 24.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Clearstream
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2491963471
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.200.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.09.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 16.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca MTN programı kapsamında 16.06.2022 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 18.200.000 GBP tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063527


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