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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.09.2022 14:00
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Medium Term Note programı çerçevesinde yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihracı için SPK'ya yapılan başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 24.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 370

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 20.726.000 GBP tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063936


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Altın Gr. 982 982 -2,01  
Cumhuriyet 6.629 6.729 -13,00  
Tam 6.660 6.746 -43,00  
Yarım 3.245 3.285 -21,00  
Çeyrek 1.627 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 19,26 19,28 -0,28  
Gümüş Gr. 11,35 11,36 -0,13  
B. Petrol 92,19 92,19 0,19  
Seans Raporu 15:02
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