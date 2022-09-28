***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Kupon ödemesi ile ilgili bilgiler girilmiş ve derecelendirme notu kısmında güncelleme yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSat Benzeri Borçlanma AracıVadesi 20.06.2029Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TRLBEk Getiri Yıllık 100 baz puan (Annual 100 Bps)Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBK62914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 40Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 31.823.500 Evet2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 20.547.000 Evet3 01.04.2020 Evet7 31.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 4,4733 17,9424 19,1873 22.366.500 Evet8 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 5,2232 20,9502 22,6561 26.116.000 Evet9 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 5,2231 20,9498 22,6556 26.115.500 Evet10 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 5,1032 20,4689 22,096 25.516.000 Evet11 30.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 4,2265 16,9524 18,062 21.132.500 Evet12 29.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 4,2411 17,011 18,1284 21.205.500 Evet13 28.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 4,2411 17,011 18,1284 21.205.500 Evet14 28.12.2022 27.12.2022 28.12.202215 29.03.2023 28.03.2023 29.03.202316 03.07.2023 30.06.2023 03.07.202317 27.09.2023 26.09.2023 27.09.202318 27.12.2023 26.12.2023 27.12.202319 27.03.2024 26.03.2024 27.03.202420 26.06.2024 25.06.2024 26.06.202421 25.09.2024 24.09.2024 25.09.202422 25.12.2024 24.12.2024 25.12.202423 26.03.2025 25.03.2025 26.03.202524 25.06.2025 24.06.2025 25.06.202525 24.09.2025 23.09.2025 24.09.202526 24.12.2025 23.12.2025 24.12.202527 25.03.2026 24.03.2026 25.03.202628 24.06.2026 23.06.2026 24.06.202629 23.09.2026 22.09.2026 23.09.202630 23.12.2026 22.12.2026 23.12.202631 24.03.2027 23.03.2027 24.03.202732 23.06.2027 22.06.2027 23.06.202733 22.09.2027 21.09.2027 22.09.202734 22.12.2027 21.12.2027 22.12.202735 22.03.2028 21.03.2028 22.03.202836 21.06.2028 20.06.2028 21.06.202837 20.09.2028 19.09.2028 20.09.202838 20.12.2028 19.12.2028 20.12.202839 21.03.2029 20.03.2029 21.03.202940 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.06.2029 19.06.2029 20.06.2029* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 03.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 03.07.2019 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 10 yıl (3.640 gün) vadeli, değişken faizli, ihraçtan en erken beş yıl sonra BDDK onayına bağlı olarak itfa edebilecek nitelikte ve Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz (katkı sermaye) özkaynak hesaplamasına dahil edilecek 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK62914 ISIN kodlu söz konusu tahvilin 13. kupon ödemesi 28.09.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Global referans faiz oranı reformu çerçevesinde Türkiye'de TRLIBOR'un yayınlanması durdurulduğundan, tahvilin 28.09.2022 tarihli kupon ödemesi TRLIBOR'a dayalı olarak belirlenmiş olan son kupon olacaktır. Bu tarihten itibaren tahvilin kupon faiz oranlarının hesaplanmasında referans olarak kullanılan TRLIBOR yerine BİST TLREF Endeksi'ne geçiş yapılacaktır. Tahvilin işlem gördüğü Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'ndaki emir girişlerinde 28.09.2022 tarihi itibarıyla kirli fiyat kullanılacaktır. Ek olarak ihraç tarihinde 28.06.2023 olarak açıklanan 16. Kupon ödeme tarihinin resmi tatile denk gelmesi ve tatil günlerinde TLREF Endeksinin açıklanmıyor olması sebebiyle bu kuponun ödemesi bir sonraki iş günü olan 03.07.2023 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu değişiklik Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı tablosuna yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065625BIST