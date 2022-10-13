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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2022 18:07
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen İTMK'nın itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 14.10.2016

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear and Clearstream, Luxembourg
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Türü İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi 13.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1699723976
Ödeme Türü TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 528.750.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.04.2018 Evet
2 15.10.2018 Evet
3 15.04.2019 Evet
4 14.10.2019 Evet
5 13.04.2020 Evet
6 13.10.2020 Evet
7 13.04.2021 Evet
8 13.10.2021 Evet
9 13.04.2022 Evet
10 13.10.2022 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's B1 16.08.2022 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 13.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.10.2017 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 528.750.000 TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymetin itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071743


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Gümüş.Ons 18,22 18,24 -0,66  
Gümüş Gr. 10,89 10,91 -0,37  
B. Petrol 91,77 91,77 -2,80  
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