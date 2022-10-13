***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen İTMK'nın itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.07.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi EURTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMKSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıKurul Onay Tarihi 14.10.2016İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear and Clearstream, Luxembourgİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Amerika Birleşik DevletleriTürü İpotek Teminatlı Menkul KıymetVadesi 13.10.2022Vade (Gün Sayısı) 1.826Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS1699723976Ödeme Türü TL ÖdemeliBorsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 13.10.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 528.750.000Kupon Sayısı 10Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.04.2018 Evet2 15.10.2018 Evet3 15.04.2019 Evet4 14.10.2019 Evet5 13.04.2020 Evet6 13.10.2020 Evet7 13.04.2021 Evet8 13.10.2021 Evet9 13.04.2022 Evet10 13.10.2022 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.10.2022 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Moody's B1 16.08.2022 HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalarİlgi: 13.10.2017 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.10.2017 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 528.750.000 TL tutarındaki ipotek teminatlı menkul kıymetin itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071743BIST