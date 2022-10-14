Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.10.2022 14:10
***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.11.2020

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri Yıllık (Annual) 30 bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBKE2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12.11.2021 2,0292 17,6347 19,0748 3.673.866,6 Evet
3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8262 15,8705 17,0316 3.306.335,1 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,7092 14,8538 15,8681 3.094.506,6 Evet
5 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,6751 14,5574 15,531 3.032.768,55 Evet
6 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,6559 14,3906 15,3415 2.998.006,95 Evet
7 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 1,6691 14,5053 15,4717 3.021.905,55 Evet
8 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 1,7061 14,8268 15,8374 3.088.894,05 Evet
9 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022 1,6281 14,149 15,0677 2.947.675,05 Evet
10 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 1,5043 13,0731 13,8552 2.723.535 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 181.050.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 10. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 14.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072174


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.627
Değişim :  2,07% |  73,53
Açılış :  3.585  
Önceki Kapanış :  3.553  
En Yüksek
3.641 En Düşük
3.585
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 1.702,80 151.467.800 % 10,00  
PENTA 440,00 14.809.960 % 10,00  
SNGYO 4,84 185.720.942 % 10,00  
EGEEN 2.880,70 285.561.015 % 10,00  
TMSN 66,05 299.136.286 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5437 18,5883 % 0,26  
Euro 18,0476 18,0732 % -0,40  
Sterlin 20,7092 20,8131 % -1,24  
Frank 18,4258 18,5368 % -0,19  
Riyal 4,9336 4,9584 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -22,14  
Altın Gr. 981 981 -13,23  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -3,00  
Tam 6.622 6.711 -79,00  
Yarım 3.227 3.278 -42,00  
Çeyrek 1.616 1.638 -21,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,31 -0,61  
Gümüş Gr. 10,89 10,92 -0,36  
B. Petrol 91,72 91,72 -2,85  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru