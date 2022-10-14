***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2022 14:10
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı borçlanma aracının son kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri Yıllık (Annual) 30 bps
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBKE2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.08.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 181.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12.11.2021 2,0292 17,6347 19,0748 3.673.866,6 Evet
3 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,8262 15,8705 17,0316 3.306.335,1 Evet
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 1,7092 14,8538 15,8681 3.094.506,6 Evet
5 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 1,6751 14,5574 15,531 3.032.768,55 Evet
6 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022 1,6559 14,3906 15,3415 2.998.006,95 Evet
7 10.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 1,6691 14,5053 15,4717 3.021.905,55 Evet
8 22.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 1,7061 14,8268 15,8374 3.088.894,05 Evet
9 02.09.2022 01.09.2022 02.09.2022 1,6281 14,149 15,0677 2.947.675,05 Evet
10 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 1,5043 13,0731 13,8552 2.723.535 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 181.050.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.08.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 420 gün vadeli 181,050,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli borçlanma aracı ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBKE2219 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 10. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 14.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072174
BIST